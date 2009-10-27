В РФ в сентябре падение ВВП составило 8,6%

10:38, 27 октября 2009
Финансы
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Россия. По предварительной оценке, в сентябре 2009 года падение ВВП страны составило 8,6%, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. В августе 2009 года падение ВВП составило 10,5%,  по сравнению с 2008 годом. 

В условиях кризиса даже незначительное замедление темпов падения ВВП - положительный фактор. Несмотря на «радостные» сообщения официальной российской прессы, кризис в РФ проходит тяжело, и небольшими успехами можно гордиться.

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