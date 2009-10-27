В РФ в сентябре падение ВВП составило 8,6%

Россия. По предварительной оценке, в сентябре 2009 года падение ВВП страны составило 8,6%, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. В августе 2009 года падение ВВП составило 10,5%, по сравнению с 2008 годом.

В условиях кризиса даже незначительное замедление темпов падения ВВП - положительный фактор. Несмотря на «радостные» сообщения официальной российской прессы, кризис в РФ проходит тяжело, и небольшими успехами можно гордиться.