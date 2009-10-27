Fitch стало лояльнее к украинским банкам

В III квартале 2009 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понижало рейтинги банкам в два раза реже, чем в предыдущие три месяца, пишет Дело.

«Fitch Ratings отмечает, что количество понижений рейтингов банков в мире сократилось с 94 во II квартале до 41 в III квартале 2009 года», — говорится в сообщении компании. При этом количество положительных рейтинговых действий с июля по октябрь составило 24%, в то время как во II квартале Fitch улучшило рейтинги только 7% банков.

«Сокращение количества негативных рейтинговых действий относительно банков свидетельствует о том, что пик понижений пройден и в банковском секторе наметилась тенденция к стабилизации», — считает экономист инвестиционной группы «Сократ» Михайло Сальников.

Рейтинговые действия относительно украинских банков в III квартале также были несколько лучше, чем в предыдущие месяцы. Однако если в мире рейтинги финучреждениям стали понижать в 2 раза реже, то в Украине сокращение составило только 20%. Так, если три международных рейтинговых агентства Fitch Ratings, Standard&Poor`s и Moody`s Investors Service во II квартале понизили рейтинги 10 украинским банкам, то уже в III квартале — всего 8. С июля по октябрь этого года Fitch понизило индивидуальные рейтинги УкрСиббанку, Укрсоцбанку, банку «Форум» и Индустриалбанку. Понижение рейтингов от компании Moody`s коснулось ОТП Банка, Райффайзен Банка Аваль, VAB Банка и ПУМБа. Standard&Poor`s рейтинги в III квартале не понижало.

Также стоит отметить, что в III квартале, впервые с августа 2008 года, был повышен рейтинг украинского банка. Отличился Альфа-Банк. Рейтинги ему подняли сразу два агентства — Fitch и Standard&Poor`s. «У Альфа-Банка повышение рейтинга произошло из-за того, что ему удалось реструктуризировать свои долги и таким образом избежать технического дефолта», — объясняет начальник аналитического отдела компании Foyil Securities Агшин Мирзазаде.

Отечественные финансисты не спешат оглашать о завершении кризиса в отечественной банковской системе. «Вопрос с проблемными кредитами в Украине совсем не решен, также дальнейшая девальвация гривни может усугубить проблему с качеством активов», — говорит старший аналитик инвесткомпании Phoenix Capital Мария Майборода.

Эксперты называют ряд причин, по которым выздоровление украинских банков происходит медленнее, чем у западных коллег. «Проблемы в финансовых учреждениях в мире начались гораздо раньше, чем в Украине, поэтому пик понижения рейтингов украинских банков произошел несколько позже, чем в других странах», — объясняет старший экономист инвестиционной группы «Сократ» Михайло Сальников. Также сыграло свою роль то, что украинская экономика потеряла за первые 6 месяцев 2009 года около 19% ВВП, что намного больше, чем в большинстве стран.

По словам аналитиков, улучшения рейтингов украинских банков и, соответственно, их инвестиционной привлекательности можно ожидать не раньше чем через 6-10 месяцев. «Повышения банковских рейтингов маловероятны ранее повышения суверенных рейтингов Украины, а они, по нашим ожиданиям, будут пересмотрены не ранее II квартала 2010 года», — говорит Михайло Сальников. С ним согласна и Мария Майборода. «Повышения рейтингов банков стоит ожидать после повышения рейтингов самой Украины. Как только Fitch и другие повысят рейтинг нашей страны, сразу можно ожидать повышения рейтингов крупнейших банков, в частности

УкрСиббанка, Укрсоцбанка и банка «Форум», — считает аналитик.