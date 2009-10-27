China Life Insurance Co. увеличила за 9 мес. чистую прибыль более чем вдвое

Китай. Страховая компания China Life Insurance Co. (крупнейшая страховая компания КНР) получила чистую прибыль в размере порядка 5,95 млрд. юаней ($871 млн.) за период январь-сентябрь 2009 года. Годом ранее этот показатель составил 2,34 млрд. юаней.

Мировой страховой бизнес терпит колоссальные убытки, а китайские СК показали свою экономическую силу. Не исключено, что в скором будущем именно они будут скупать страховиков других стран.