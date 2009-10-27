США приветствуют рост курса юаня

Соединенные Штаты приветствуют рост обменного курса юаня, который произошел в последние годы, однако хотят, чтобы китайская валюта продолжила рост. Об этом заявил находящийся в КНР с визитом министр торговли США Гэри Лок, пишет Finance.

"Мы считаем, что в этой области должен быть достигнут больший прогресс", - отметил Лок на пресс-конференции в провинции Гуандун, где в ближайшие 2 дня состоятся торговые переговоры на высоком уровне между США и КНР.

Для того, чтобы помочь своим экспортерам, Китай фактически привязал курс юаня к доллару, начиная с середины 2008 года. Однако до этого момента, за предыдущие 3 года, курс китайской национальной валюты вырос по отношению к доллару более чем на 20%.

"Мы с удовлетворением отмечаем такое движение, но, конечно, еще многое предстоит сделать", - сказал Лок. Министр рассказал, что надеется проложить путь для "существенного улучшения и прогресса в торговых отношениях между двумя странами", когда президент США Барак Обама посетит Китай в следующем месяце для проведения переговоров с председателем КНР Ху Цзиньтао.

Локк не стал рассказывать о повестке дня двух глав государств, однако уточнил, что энергетика станет "существенной темой" при их встрече. Компании США стремятся выйти на потенциально прибыльный рынок КНР чистых источников энергии, альтернативных видов топлива и энергосберегающей продукции.

Тема обменного курса юаня стала не такой "горячей" в американской дипломатической повестке дня с прошлого года. США решили не раздражать Китай напоминаниями о манипуляциях своей валютой, и предпочли совместно бороться с мировым финансовым кризисом.

Еще одной важной темой на переговорах глав КНР и США может стать пиратство. Эта тема, как показывает визит министра торговли США, важнее для американцев, чем, например, экспорт дешевых китайских шин. Одним из последних и наиболее заметных случаев пиратства стал выход в КНР пиратских версий новой операционной системы Windows 7. Магазины в крупных городах Китая начали ее реализацию еще до официального старта продаж в США и Европе.