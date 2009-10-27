Центробанк Индии оставил процентную ставку на уровне 3,25%

Индийский Центробанк оставил базовую процентную ставку без изменения и подтвердил прогноз роста ВВП страны на текущий финансовый год, сообщает Би-би-си. Между тем, аналитики банка не исключают, что уровень инфляции в Индии продолжит более стремительный рост, чем прогнозировалось ранее.

Кроме того, ЦБ потребовал от индийских банков увеличения вложений в государственные облигации. Базовая процентная ставка ЦБ Индии составляет 3,25% годовых. Индийская экономика явялется третьей по величине в Азии.