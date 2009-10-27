Россия пока не будет продавать золото из запасов Гохрана

Россия, планировавшая до конца 2009 года поставить на мировой рынок 20-50 тонн золота из запасов Гохрана, не будет этого делать из-за утечки информации о планируемой продаже, сказал Рейтер заместитель главы Алмазювелирэкспорта Сергей Горный.

«Из-за утечки информации продажа в указанные сроки и в указанных формах не состоится. В названные журналистами сроки продажи не будет», - сказал замглавы ведомства, через которое государственный Гохран экспортирует драгоценные металлы и камни. Новые сроки Горный не уточнил.

На прошлой неделе источник, знакомый с решением правительства, сообщил, что Гохран хочет в ноябре- декабре 2009 года поставить на рынок 20-50 тонн золота, что эквивалентно 0,5-1,25% мирового годового спроса. Средства от сделки должны были пойти на пополнение бюджета России. Другие СМИ также сообщали о планируемой сделке, передает Reuters.