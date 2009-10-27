ЕБРР намерен участвовать в выкупе акций допэмиссии ПроКредит Банка

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) намерен принять участие в выкупе акций объявленной ПАО "ПроКредит Банк" допэмиссии.

«Мы будем выкупать акции допэмиссии в соответствии с нашей долей участия в капитале "ПроКредит Банка», - сообщил УНИАН ведущий советник ЕБРР Антон УСОВ.

Как сообщалось, «ПроКредит Банк» намерен увеличить уставный капитал на 75 млн. 666,573 тыс. грн. – до 302 млн. 666,769 тыс. грн. Согласно решению акционеров от 21 октября 2009 года, увеличение планируется провести за счет выпуска 158 700 шт. привилегированных акций на суму 75 666 573,00 грн. (номинал одной акции - 476,79 грн.) закрытым (частным) способом размещения. Размещение будет проходить в два этапа: первый - с 7 по 22 декабря 2009 года, второй – с 23 по 31 декабря 2009 года.

Справка УНИАН. ПАО «ПроКредит Банк» (Киев) зарегистрировано в конце 2000 года, входит в группу одноименных банков, работающих в 19 странах мира.

Активы банка на 1 октября т.г. составили 2,962 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 2,344 млрд. грн., обязательства – до 2,693 млрд. грн., собственный капитал - 269,139 млн. грн., уставный капитал - 227 млн. грн.

Банк закончил 9 месяцев 2009 года с убытком 67,52 млн. грн., в 2008 году прибыль составила 1,226 млн. грн.

Акционерами банка являются: Европейский банк реконструкции и развития – 19,999%, ProCrеdit Holding AG – 80,001%.