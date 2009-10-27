Японские Sumitomo Trust и Chuo Mitsui объединятся в 2011 г.

Японские банковские холдинги Sumitomo Trust & Banking Co. и Chuo Mitsui Trust Holdings Inc. могут объединить бизнес в 2011 г., создав крупнейший в Японии трастовый банк и пятую по величине банковскую группу, сообщает k2kapital со ссылкой на газету Nikkei.

Пока компании выступили с заявлениями о том, что еще ничто не решено окончательно. По сведениям газеты, новая компания будет включать имена и Sumitomo, и Mitsui. Объединенные активы холдингов составляют 36,3 трлн. иен ($400 млрд.).