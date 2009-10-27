Банк России понизил официальный курс евро

Центральный банк РФ установил с 28 октября 2009 года официальный курс евро в размере 43,2606 руб за один евро, сообщили в департаменте внешних и общественных связей ЦБ РФ, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

По сравнению с предыдущим показателем он понизился на 23,96 коп.

Банк России установил с 28 октября 2009 года официальный курс доллара в размере 29,0184 руб за один доллар, сообщили в департаменте внешних и общественных связей ЦБ РФ.

По сравнению с предыдущим показателем он повысился на 7,81 коп.