Британские компании сокращают независимых директоров

Общее число независимых директоров в советах директоров компаний списка FTSE 100 сократилось на 16% за прошедший год, сообщает газета Financial Times со ссылкой на результаты исследования компании Reward Technology Forum, которые будут опубликованы завтра, сообщает k2kapital.

Из 753 независимых директоров, входивших в 2007-2008 году в составы советов директоров ведущих британских компаний FTSE 100, в 2008-09 осталось всего 631.Одновременно с сокращением численности независимых директоров наблюдается и снижение среднего уровня оплаты их труда на 5%. В среднем, вознаграждение независимым директорам упало до 81 тыс. фунтов стерлингов против 86 тыс. фунтов в 2007-08 гг.

Примечательно, что больше всего сокращений оказалось среди женщин-директоров – 22%, среди их коллег-мужчин число неисполнительных директоров сократилось на 15%.

Аналитики опасаются, что эта тенденция может привести к понижению качества риск-менеджмента и корпоративного управления.