Убыток «Укрпромбанка» составил 3,7 млрд. грн.

ООО «Укрпромбанк» (Киев) закончил январь-сентябрь 2009 года с убытком 3,7 млрд. грн. против 68 млн. грн. прибыли годом ранее.

Об этом говорится в финансовой отчетности банка, опубликованной в газете «Голос Украины» №202 от 27 октября 2009 года.

Активы банка за январь-сентябрь т.г. сократились на 36% и на 1 октября 2009 года составили 10,223 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов увеличились на 1%, до 13,136 млрд. грн., обязательства – на 15%, до 12,018 млрд. грн. Уставный капитал банка за указанный период уменьшился с 1,56 млрд. грн. до 0,836 млн. грн., собственный капитал на конец отчетного периода составил «минус» 1 млрд. 795 млн. грн.

Справка УНИАН. ООО «Укрпромбанк» зарегистрировано в 1989 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Банк закончил первое полугодие 2009 года с убытком 4,603 млрд. грн., прибыль в 2008 году составила 17,912 млн. грн.

Участниками ООО «Укрпромбанк» являются: ООО «АВС», прямое участие – 34%, ООО «КБ Нафтовый», прямое участие – 32%, ООО «Укрпромсервис», прямое участие – 34%.

C 20 января 2009 года в «Укрпромбанке» введена временная администрация Национального банка Украины.

Кабинет министров Украины на заседании 8 октября т.г. принял решение о переводе активов и пассивов «Укрпромбанка» в государственный «Родовид Банк».

Национальный банк Украины 22 октября на заседании правления одобрил перевод обязательств перед вкладчиками «Укрпромбанка» в «Родовид Банк». Также на заседании было принято решение поддержать ликвидность «Родовид Банка» для осуществления соответствующих расчетов с вкладчиками.