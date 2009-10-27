Убыток «Проминвестбанка» составил 1,3 млрд. грн.

Убыток «Акционерного коммерческого промышленно-инвестиционного банка» ("Проминвестбанк", АК ПИБ) по итогам января-сентября т.г. составил 1,319 млрд. грн. против прибыли в размере 447,914 млн. грн. годом ранее.

Об этом говорится в сообщении банка, опубликованном в газете «Голос Украины» (№202 от 27 октября).

Активы банка за январь-сентябрь т.г. выросли на 16% и на 1 октября 2009 года составили 30,803 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - на 1% - до 24,582 млрд. грн., обязательства увеличились на 19% - до 28,477 млрд. грн.

Уставный капитал банка за отчетный период увеличился с 200,175 млн. грн. до 1 млрд. 300,175 тыс. грн. на 1 октября т.г., собственный капитал сократился на 9% - до 2,326 млрд. грн.

Справка УНИАН. "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" ("Проминвестбанк") создан в 1992 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Убыток банка по итогам первого полугодия т.г. составил 375,211 млн. грн., в 2008 году прибыль составила 99,303 млн. грн. По состоянию на 1 октября 2009 года крупнейшими акционерами банка являлись государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (Россия) – 75% акций, ООО "Сигнус" (дочерняя компания SLAV AG) – 12,37% акций.