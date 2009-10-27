МВД предлагает усилить контроль за кредитными союзами

В Министерстве внутренних дел Украины выступают за усиление контроля за деятельностью кредитных союзов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил начальник Департамента борьбы с экономической преступностью МВД Украины Леонид СКАЛОЗУБ.

По его словам, на сегодняшний день выдача лицензий и контроль деятельности таких союзов возложены на Госкомфинуслуг, но эта работа ведется не совсем эффективно. Вместе с тем налоговые органы лишены права контроля, поскольку кредитные союзы не являются прибыльными организациями, а также не осуществляют процедуры инкассации.

Также Л.СКАЛОЗУБ отметил, что в отличие от вкладчиков банков, которых контролирует НБУ, члены кредитных союзов не имеют возможности возместить потерянные деньги из-за отсутствия такого механизма.

Поэтому, уверен Л.СКАЛОЗУБ, "лучше было бы, чтобы объединить в одной структуре все усилия по контролю за деятельностью как банковских, так и небанковских учреждений". "Предложение такое мы внесли, и, по нашему мнению, это способствовало бы более серьезному контролю за тем, чтобы здесь не было нарушений и мошенничества", - отметил он.