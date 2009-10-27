Межбанк: доллар подорожал

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 8,1530/8,1910 грн./долл., к 12:00 цены поднялись до 8,1785/8,1935 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 8,1765/8,1980 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2806/0,2820 грн./рубль, к 12:00 цены снизились до 0,2804/0,2812 грн./рубль. К закрытию цены повысились - 0,2806/0,2815 грн./рубль. В России курс доллар-рубль вырос и составил 29,175 рублей за доллар (+0,3644).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4850/1,4920 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 12,1390/12,1980 грн./евро, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 12,1560/12,1890 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH установились на уровне 12,1550/12,1895 грн./евро.