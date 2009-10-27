Эксперт: до выборов Украина не будет интересна инвесторам

До января-февраля 2010 г. украинский рынок не будет привлекателен для инвесторов в связи с нестабильной политической ситуацией и большими рисками девальвации гривни.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказала старший экономист компании «ВТБ Капитал» Александра ЕВТИФЬЕВА на пресс-конференции в Москве 26 октября.

По ее словам, у инвесторов сейчас немного ослаб интерес к украинскому инвестиционному рынку из-за девальвации гривни. Тенденции к обесцениванию нацвалюты будут сильными, в частности, в связи с выборами. «Политическая нестабильность воспринимается очень негативно с внешней стороны», - сказала эксперт.

А.ЕВТИФЬЕВА отметила, что на сегодня украинское правительство зависимо от кредитования Международного валютного фонда, но при этом какие-то условия не выполняются. «Инвесторы сейчас смотрят на две вещи: на сколько в Украине выполняется требования МВФ и на сколько гладко пройдут выборы… Это очень большая неопределенность для инвесторов», - комментирует А.ЕВТИФЬЕВА. Они ожидают более-менее стабильной ситуации на рынке к периоду после выборов - январю-февралю 2010 г., сказала эксперт.