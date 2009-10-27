Данилишин: отток теневых ресурсов из Украины уменьшится

В Министерстве экономики Украины ожидают, что теневые ресурсы, выведенные из Украины в кризисный и докризисный периоды, в скором времени могут начать возвращаться в страну благодаря усилению контроля предпринимательской деятельности.

Об этом говорится в комментарии министра экономики Богдана ДАНИЛИШИНА, размещенном на сайте министерства.

«Поскольку одним из наиболее негативных результатов влияния тенизации доходов на экономику страны является отток финансовых ресурсов за границу, следует отметить, что первое полугодие 2009 года отметилось незначительным увеличением непродуктивного оттока ресурсов (на 4,6%). Однако во втором квартале 2009 года произошло уменьшение его объема на 1,3%», - отмечает министр экономики.

При этом уменьшение оттока ресурсов по скрытым каналам (на 42,2% сравнительно с соответствующим периодом 2008 года), получено, по словам министра, в первую очередь, в результате активных действий правительства, направленных на противодействие контрабанде и уклонению от уплаты надлежащих платежей. «Таким образом, поскольку в этом году, невзирая на рост уровня тенизации экономики, скрытые каналы вывоза ресурсов за пределы Украины сужены, это дает возможность ожидать использования имеющихся теневых ресурсов внутри страны», - отметил Б.ДАНИЛИШИН.

По данным Минэкономики, уровень тенизации экономики в Украине в первом полугодии 2009 года, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, увеличился на 8% , в то же время, во втором квартале 2009 года, сравнительно с первым, он уменьшился на 0,4%.

Уменьшение показателя, отмечают в Минэкономики, вызвано постепенным приспособлением субъектов ведения хозяйства к функционированию в условиях кризиса, стабилизацией ситуации на валютном рынке и в банковском секторе. Этому также способствовало «наличие четких сигналов от правительства о проведении рекапитализации банковской системы».

Наибольший рост уровня тенизации отмечен в промышленности и строительстве, а наименьший – в сфере операций с недвижимостью и сельском хозяйстве.