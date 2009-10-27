Убыток банка «Финансы и кредит» составил 219 млн. грн.

Убыток банка «Финансы и кредит» за январь-сентябрь т.г. составил 218,506 млн. грн., в то время как за аналогичный период 2008 г. прибыль банка составила 149,920 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в газете «Урядовый курьер» №198 от 27 октября 2009 года.

Активы банка за отчетный период существенно не изменились и на 1 октября оставались на уровне 18,4 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов уменьшились на 1% - до 15,942 млрд. грн., обязательства увеличились на 1% - до 16,191 млрд. грн.

Уставный капитал банка за указанный период оставался на уровне 2 млрд. грн., собственный капитал уменьшился на 9% – до 2,258 млрд. грн.

Справка УНИАН. Банк "Финансы и кредит" основан в 1990 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Прибыль банка в первом полугодии 2009 года составила 187,364 млн. грн.

Основными акционерами банка, по состоянию на 1 июля 2009 года, являются АТ «F&C Realty» – 47,06%, ООО «Аскания» – 48,88%.

В СМИ банк называют подконтрольным народному депутату Константину ЖЕВАГО.