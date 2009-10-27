ПИБ увеличил уставный капитал

"Проминвестбанк" увеличил уставный капитал на 4 млрд. грн. – до 5,3 млрд. грн.

Как сообщили УНИАН в банке, результаты допэмиссии акций были зарегистрированы в Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку 20 октября, а соответствующие изменения в Устав банка – 22 октября 2009 года.

Как говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации, российский "Внешэкономбанк" по результатам допэмиссии увеличил свою долю в капитале "Проминвестбанка" с 75% до 93,84%.

В то же время, пакет акций киевского общества с ограниченной ответственностью "Сигнус" (дочерняя компания SLAV AG) уменьшился с 12,37% до 3,04%, а кипрская компания "AMT Active Metal Trading" уменьшила свое опосредованное участие с 14,81% до 3,63%.

Как сообщал УНИАН, 11 сентября т.г. акционеры «Проминвестбанка» приняли решение об увеличении уставного капитала на 4 млрд. грн. – до 5,3 млрд. грн. Размещение было закрытым (частным) и проходило в два этапа: с 18 по 28 сентября и с 28 по 30 сентября 2009 года. Результаты допэмиссии были утверждены на собрании акционеров "Проминвестбанка" 12 октября т.г.

Справка УНИАН. "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" ("Проминвестбанк") создан в 1992 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 октября 2009 года составили 30,803 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - 24,582 млрд. грн., обязательства - 28,477 млрд. грн., собственный капитал - 2,326 млрд. грн.

Убыток банка по итогам января-сентября 2009 г. составил 1,319 млрд. гривень.

Уставный капитал банка по состоянию на 22 октября 2009 года составлял 5,3 млрд. грн. Соответственно, на эту же дату крупнейшим акционером банка являлась государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (Россия) с долей в уставном капитале "Проминвестбанка" 93,84%.