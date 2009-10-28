Гайтнер: доллар сохранит статус ведущей мировой резервной валюты

Доллар в долгосрочной перспективе сохранит за собой статус ведущей мировой резервной валюты. Об этом заявил министр финансов США Тимоти Гайтнер во вторник на состоявшемся в Нью-Йорке инвестиционном совещании, сообщает k2kapital.

В последние месяцы были зафиксировано значительно падение курса американского доллара по отношению к другим ведущим валютам мира, что породило сомнения в его статусе в качестве ведущей мировой резервной валюты. Так, курс доллара упал по отношению к евро до уровня 1,5, что является самой низкой отметкой за последние 14 месяцев.

Гайтнер также заявил, что, несмотря на сохраняющиеся проблемы на кредитном рынке, многие данные, отражающие доверие на рынке, улучшились, а темпы восстановления экономики США значительно превышают прогнозы.