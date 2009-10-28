Иена укрепляется к евро и доллару

Курс японской иены укрепляется по отношению к единой европейской валюте и американскому доллару на фоне спекуляций относительно того, что восстановление мировой экономики может замедлиться, что, в свою очередь приведет к сокращению спроса на более прибыльные виды активов, сообщает k2kapital.

Евро падает к иене в преддверии публикации доклада о потребительских ценах в Германии, которые могли упасть, и о безработице, которая могла вырасти. Так, ожидается, что уровень безработицы в октябре в Германии вырос до 8,3% против 8,2% в сентябре.

Доллар торгуется на уровне $1,4808 за евро против $1,4804 за евро в предыдущую торговую сессию на торгах в Нью-Йорке. К иене американский доллар торгуется на уровне 91,12 иены/$ против 91,8 иены/$ ранее. К евро курс японской валюты составляет 134,95 евро против 135,89 иены/евро в предыдущую торговую сессию.