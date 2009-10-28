Президент изучает, «в какую копейку» выльется повышение соцстандартов

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и специальсты Секретариата Президента продолжают изучать закон «Об установлении прожиточного минимума и минимальной зарплаты в 2010 году», принятый Верховной Радой 20 октября.

Об этом в эфире телекомпании «5 канал» заявила глава Секретариата Президента Вера УЛЬЯНЧЕНКО.

«Идут консультации, работают специалиты над этим законом, изучаются источники финансирования, если они есть… Изучается закон: в какую копейку это выльется стране. Это непростой закон и непростое решение. Президент работает над этим законом. Есть еще, слава Богу, время», - сказала В. УЛЬЯНЧЕНКО.

Она также отметила, что на сегодняшний день есть сомнения в том, что правительство использует средства, предоставленные МВФ, по назначению.

В.УЛЬЯНЧЕНКО подчеркнула, что задание МВФ, в первую очередь, – «заставить правительство реформироваться и деньги потратить именно на это».

«Транш – это серьезная проблема. Подписывая документы на следующий транш, надо было бы понять, какие условия МВФ были выполнены правительством, а какие – нет. Государство берет серьезные обязательства и огромные долги… Или мы эти деньги проедаем, или используем на предвыборные популистские обещания, или мы реформируем экономику», – сказала глава СП.

«Государство сегодня стоит перед вызовом: мы отправляем Миссию (Международного валютного фонда - УНИАН) и расписываемся в том, что мы не способны работать с МВФ, потому что мы не имеем программы, наработанной для такой структуры, или мы действительно понимаем куда мы будем использовать (деньги), ради чего это делаем, и что нам может помочь, потому что МВФ и его деньги должны помочь экономике страны», – отметила В.УЛЬЯНЧЕНКО.

Она также напомнила, что законопроект о повышении соцстандартов был внесен членом Блока Литвина Олегом ЗАРУБИНСКИМ, входящим в коалицию, и эта фракция голосовала за принятие этого закона.

«Мне кажеться, что надо было бы коалиции разобраться, каким путем коалиция идет, какие она решает вопросы, и почему так происходит», – сказала В.УЛЬЯНЧЕНКО.

Кроме того, подчеркнула глава СП, у Президента также есть вопросы и по поводу того, что премьер-министр обещала в начале 2009 года не понижать соцстандарты, а на сегодняшний день зарплаты фактически снижаются. «То есть, мы у людей забираем деньги, и надо как-то дать ответ и на этот вопрос», - заявила глава СП.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 20 октября приняла закон «Об установлении прожиточного минимума и минимальной зарплаты в 2010 году».

«За» проголосовало 254 с 429 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Не голосовала в полном составе за данный законопроект фракция БЮТ и частично фракция «Наша Украина – Народная самооборона».

Законом устанавливается прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в размере с 1 ноября 2009 года – 701 грн., с 1 января 2010 года – 825 грн., с 1 апреля – 839 грн., с 1 июля – 843 грн., с 1 октября – 861 грн., с 1 декабря – 875 грн.

Кроме того, законом установлена минимальная заработная плата с 1 ноября 2009 года – 744 грн., с 1 января 2010 года – 869 грн., с 1 апреля – 884 грн., с 1 июля – 888 грн., с 1 октября – 907 грн., с 1 декабря – 922 грн.

В 2009 году в Украине Кабинет министров Украины установил минимальный уровень заработной платы с 1 января в размере 605 грн., с 1 апреля – 625 грн., с 1 июля – 630 грн., с 1 октября – 650 грн., с 1 декабря 2009 года – 669 грн.

25 октября было обнародовано заявление Международного валютного фонда, в котором МВФ высказал надежду, что упомянутый закон будет ветирован Президентом Украины.

Неповышение минимальных стандартов, согласно Меморандуму о сотрудничестве Украины с МВФ, является одним из условий продолжения сотрудничества и выделения Украине в середине ноября четвертого – последнего – транша кредита стенд-бай в размере 2,5 млрд. SDR (более 3,7 млрд. долл).