ЦИК обнародовала декларации о доходах кандидатов в президенты

Центральная избирательная комиссия обнародовала декларации о доходах зарегистрированных кандидатов в президенты Украины.

В соответствии с обнародованными на сайте ЦИК документами, кандидат в президенты Арсений ЯЦЕНЮК за 2008 год заработал 999 тыс. 931 грн. Однако заработная плата составляла лишь 23,34% дохода (233 тыс. 343 грн.), самый больший доход кандидату в президенты принесли дивиденды, проценты и роялти – 700 тыс. 533 грн. Кроме того А.ЯЦЕНЮК в прошлом году получил 41 тыс. 144 грн. материальной помощи и 24 тыс. 911 грн. от научной, преподавательской и творческой деятельности. Члены семьи А.ЯЦЕНЮКА в 2008 году получили 532 тыс. 267 грн. дохода. Также кандидат в президенты, в соответствии с декларацией, имеет земельный участок площадью 3012 кв. м, жилой дом – 298,3 кв. м, квартиру – 342,9 кв. м, дачный дом – 114,5 кв. м и гараж – 45 кв. м. Члены семьи А.ЯЦЕНЮКА пользуются двумя автомобилями – "Шкода" и "Мерседес".

В свою очередь, лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО задекларировал 236 тыс. 81 грн. и 36 коп. доходов за 2008 год. Из них заработная плата составляет 201 тыс. 230 грн. 96 коп (85,24% доходов), а материальная помощь – 34 тыс. 850 грн. 40 коп. Члены семьи кандидата в президенты в 2008 году доходов не имели. П.СИМОНЕНКО является владельцем квартиры площадью 70 кв. м и гаража – 24 кв. м, семья - имеет квартиру площадью 210 кв. м.

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН в 2008 году заработал 657 тыс. 337 грн. 68 коп. Из них зарплата составляет 242 тыс. 880 грн. (36,83%) и 414 тыс. 457 грн. 68 коп. – доходы от научной деятельности. Семья спикера в прошлом году заработала 31 тыс. 273 грн. 34 коп. Кандидат в президенты владеет земельным участком площадью 4698 кв. м и квартирой в 259,8 кв. м, семья спикера имеет земельный пай площадью 9,56 га, жилой дом площадью 339,3 кв. м и дачный дом площадью 277,2 кв. г. В собственности В.ЛИТВИНА также находится легковой автомобиль Toyota Land Cruiser (объем двигателя 5663 куб. см), а члены его семьи пользуются легковым автомобилем Chrysler Pt. Cruiser (объем двигателя 2429 куб. см). На счетах В.ЛИТВИНА в банках и других финансово-кредитных учреждениях, в соответствии с декларацией, лежит 213 тыс. 129 грн., 53 тыс. 306 евро и 73 тыс. 559 долларов США, у жены – 321 тыс. 800 грн.

Кандидат в президенты Анатолий ГРИЦЕНКО задекларировал 268 тыс. 659 грн. 23 коп. доходов в 2008 году. Из этой суммы заработная плата составляет 220 тыс. 80 грн. 45 коп. (81,92%), пенсия – 48 тыс. 018 грн., доходы от научной, преподавательской деятельности - 560 грн. 78 коп. А.ГРИЦЕНКО владеет автомобилем Honda с объемом двигателя 2,4 кубометра и гидроциклом Yamaha. Сумма средств на счетах кандидата в банках и других финансово-кредитных учреждениях составляет 280 тыс. грн. В 2008 году доходы членов семьи составляли 156 тыс. 350 грн. Также в собственности семьи - земельный участок площадью 8 720 кв. м, две квартиры на 56,2 м и 32,9 м, а также дачный дом площадью 347,4 кв. г. Сумма средств членов семьи А.ГРИЦЕНКО на счетах в банках составляет 120 тыс. 60 грн.

В соответствии с декларацией кандидата в президенты Олега РЯБОКОНЯ, в прошлом году он заработал 5 919 548 гривен. 5,3 миллионов составляла зарплата кандидата, еще 479 тыс. 170 грн. – доходы от предпринимательской деятельности, 100 тыс. кандидат заработал на отчуждении ценных бумаг, 19,8 тысяч – на процентах, дивидендах, роялти. Члены семьи О.РЯБОКОНЯ получили доход 619 тыс. 342 грн. О.РЯБОКОНЬ владеет земельным участком площадью 115293 кв. м, а семья - участком в 17591 кв. м. В собственности О.РЯБОКОНЯ и его семьи - жилой дом на 790 кв. м, садовый дом на 280 м квартира на 118 метров.

Согласно обнародованным на сайте ЦИК документами, кандидат в Президенты Украины, народный депутат Инна БОГОСЛОВСКАЯ за 2008 год заработала 811 тыс. 413 грн. 61 коп. Однако заработная плата составляла лишь 24,67% дохода (200 тыс. 191 грн. 98 коп.), самый большой доход кандидату в Президенты принесли отчуждения ценных бумаг – 518 тыс. 925 грн.

Кроме того, в прошлом году политик получила 35 тыс. 583 грн. 48 коп. материальной помощи и 56 тыс. 713 грн. 15 коп. страховых возмещений. Члены семьи И.БОГОСЛОВСКОЙ в 2008 году доходов не имели, но, в то же время, у политика насчитывается 7 млн. 366 тыс. 261 грн. обязательств по уплате взносов по договорам ссуды. Жилых домов, квартир и земельных участков у И.БОГОСЛОВСКОЙ и ее семьи нет, но есть автомобиль "Мерседес".

В свою очередь С.ТИГИПКО задекларировал 20 млн. 261 тыс. 901 грн. доходов за 2008 год. Из них заработная плата - 3 млн. 792 тыс. 272 грн. (18,72% доходов), дивиденды, проценты и роялти – 1 млн. 851 тыс. 540 грн., материальная помощь – 6605 грн., доходы от предпринимательской деятельности – 4 млн. 37 тыс. 157 грн., доходы отчуждения ценных бумаг – 10 млн. 574 тыс. 326 грн.

Семья кандидата получила в прошлом году 29 млн. 930 тыс. 833 грн. доходов. При этом заработной платы - 1 млн. 427 тыс. 431 грн., дивидендов, процентов и роялти – 27 млн. 463 тыс. 942 грн., доходов от предпринимательской деятельности – 1 млн. 39 тыс. 459 грн.

Кроме того, в собственности С.ТИГИПКО земельный участок площадью 37 679 кв. м, жилой дом площадью 1252,20 кв. м и квартира площадью 419 кв. м, но нет автомобиля. На счетах в банках С.ТИГИПКО имеет 16 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 28 октября ЦИК официально зарегистрировала восьмь кандидатов в Президенты: Олега РЯБОКОНЯ, Анатолия ГРИЦЕНКО, Арсения ЯЦЕНЮКА, Петра СИМОНЕНКО, Владимира ЛИТВИНА, Сергея ТИГИПКО, Инну БОГОСЛОВСКУЮ и Виктора ЯНУКОВИЧА и приняла документы на регистрацию от Виктора ЮЩЕНКО, Леонида КУЛИЧЕНКО и Олега ТЯГНИБОКА.