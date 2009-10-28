Эксперт: Инвестиции в страны ЦВЕ сократятся на 20-30% ВВП

После завершения процесса корректировок объем инвестиций в страны Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) сократится в среднем на 20-30% ВВП.

Такой прогноз содержится в аналитическом отчете Erste Group, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, Чехия, Словакия, Эстония – страны с традиционно высоким уровнем национальных сбережений – могут позволить себе наивысшие объемы инвестиций, в то время как в других странах внутреннее инвестирование стабилизируется на уровне 18-21% ВВП. Однако эти уровни все еще предусматривают потенциальный рост на 3-4%.

В отчете говорится, что очень высокие коэффициенты инвестиций (в частности, в балтийских странах), обусловленные вливаниями иностранного капитала, увеличили потенциал производительности в период интенсивного роста. Но с другой стороны, они привели к росту дефицита текущего счета в результате увеличения разрыва между инвестициями и внутренними сбережениями. С началом кризиса нехватка внешнего финансирования заставила страны с большим дефицитом текущего счета сократить инвестиции и увеличить сбережения (посредством сокращения потребления) для того, чтобы уменьшить спрос на внешнее финансирование или даже сократить внешний долг.

По словам аналитиков, между коэффициентом привлеченных инвестиций и ростом ВВП есть относительно стойкая долгосрочная корреляция. Так, снижение объемов инвестиций имеет не только краткосрочное негативное влияние – стабилизация показателей инвестирования на низком уровне уменьшает потенциальную продуктивность в следующие годы.

«Результаты похожи на ситуацию, которую мы наблюдаем в экономиках ЦВЕ. А именно: снижение уровня инвестиций на 5-40%, больше всего в балтийских странах, и сокращение потребления максимум на 10%, ниже всего в Чехии и Польше», - подчеркивает сопредседатель микроисследований ЦВЕ Юрай КОТЬЯН.