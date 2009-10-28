Валютный рынок ожидает решения по закону о соцстандартах

Валютный рынок продолжает ожидать завершения эпопеи с законом о социальных стандартах, а также других сигналов относительно перспектив сотрудничества Украины с МВФ.

Такое мнение высказал в комментарии УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

Он подчеркнул, что во вторник, 27 октября, гривня уже второй день подряд ослабла к доллару на 0,2%. Как считает экономист, в последнее время ситуация на валютном рынке в целом остается достаточно стабильной. Так, с начала октября гривня ревальвировала к доллару на скромные 0,8%, отметил А.БЛИНОВ. По его словам, стабильность обменного курса дала НБУ возможность с 17 сентября 2009 года воздерживаться от интервенций на открытом рынке.

Кроме того, экономист полагает, что погашение банком “Форум” еврооблигаций на сумму 100 млн. долл., предстоящее 30 октября, существенно не повлияет на валютный рынок, хотя может понизить доходность в украинском сегменте еврооблигаций.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 27 октября, на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 8,1530/8,1910 грн./долл. К 12:00 цены поднялись до 8,1785/8,1935 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 8,1765/8,1980 грн./долл.

Справка УНИАН. Верховная Рада 20 октября т.г. приняла Закон «Об установлении прожиточного минимума и минимальной зарплаты в 2010 году». Международный валютный фонд выразил надежду, что Президент Украины ветирует данный Закон.