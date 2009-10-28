"Ситибанк (Украина)" за 9 мес. увеличил прибыль на 75%

Украина. АКБ "Ситибанк (Украина)" в январе-сентябре 2009 года, по сравнению с соответствующим периодом 2008 года, увеличил прибыль на 75% - до 348,855 млн. грн.

Столь большой рост прибыли - особый метод зарабатывания банком в Украине. Имея доступ к «дешевым валютным» деньгам Ситибанк имел возможность получить хороший доход за счет нестабильности украинского валютного рынка.