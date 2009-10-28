В Австралии индекс потребительских цен в 3 кв. вырос на 1%
11:00, 28 октября 2009Финансы
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Австралия. Индекс потребительских цен в третьем квартале 2009 года вырос на 1% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. С начала года потребительские цены выросли на 1,3%, по сравнению с 2008 годом.
Во многом благодаря росту потребительских цен Австралия смогла добиться роста ВВП в условиях кризиса. Цены стали тем стимулятором, который «выталкивает» Австралию из кризиса, хотя и за счет доходов населения.
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