В Австралии индекс потребительских цен в 3 кв. вырос на 1%

Австралия. Индекс потребительских цен в третьем квартале 2009 года вырос на 1% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. С начала года потребительские цены выросли на 1,3%, по сравнению с 2008 годом.

Во многом благодаря росту потребительских цен Австралия смогла добиться роста ВВП в условиях кризиса. Цены стали тем стимулятором, который «выталкивает» Австралию из кризиса, хотя и за счет доходов населения.