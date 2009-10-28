В КНР прямые иностранные инвестиции в 3 кв. выросли на 190%
11:03, 28 октября 2009Финансы
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Китай. В третьем квартале 2009 года прямые иностранные инвестиции китайских компаний выросли на 190%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составили 20,5 млрд долл. Всего за 9 месяцев т.г. зарубежные прямые инвестиции китайских компаний составили 32,9 млрд долл., что на 0,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Нынешний кризис может существенно изменить позиции на мировом финансовом рынке. Не исключено, что через десять-двадцать лет Китай будет мировым инвестором.
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