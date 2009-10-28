Чистая прибыль Visa Inc. за 2008-2009 МГ выросла почти втрое

США. Чистая прибыль Visa Inc. за 2008-2009 финансовый год (из расчета сентябрь 2008 по сентябрь 2009) увеличилась почти в три раза, составив $2,35 млрд. Доход компании за отчетный период вырос на 10% - до $6,91 млрд, по сравнению с $6,26 млрд годом ранее.

Кризис кризисом, а платежи все равно осуществляются. А если учесть, что за счет роста объема денежной массы количество денег в обращении только увеличивается, то столь высокий доход компании Visa Inc в условиях кризиса не кажется странным.