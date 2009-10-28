В Украине активы банков сократились на 32,6 млрд грн. – до 893,5 млрд грн.
11:11, 28 октября 2009Финансы
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Украина. Объем активов банковской системы к 1 октября 2009 г. снизился с начала 2009 года на 32,6 млрд грн. и составил 893,5 млрд грн.
Уменьшение активов банковского сектора Украины - плата за кризис. Банки были вынуждены за счет своих средств покрывать громадные убытки по проблемным кредитам, в результате их активы начали «вымываться».
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