В Украине во 2 кв. уровень «тенизации» экономики составляет 36% ВВП
11:15, 28 октября 2009Финансы
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Украина. По итогам второго квартала 2009 года уровень «тенизации» украинской экономики составляет 36% официального ВВП (результат получен интегрированным методом и включает четыре способа расчета уровня тенизации).
Реальный уровень «тенизации» украинской экономики значительно выше. В данном случае большая доля «теневой экономики» является реакцией на фискальную политику страны, которая в последнее время занимается только разорением бизнеса.
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