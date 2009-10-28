В Украине во 2 кв. уровень «тенизации» экономики составляет 36% ВВП

Украина. По итогам второго квартала 2009 года уровень «тенизации» украинской экономики составляет 36% официального ВВП (результат получен интегрированным методом и включает четыре способа расчета уровня тенизации).

Реальный уровень «тенизации» украинской экономики значительно выше. В данном случае большая доля «теневой экономики» является реакцией на фискальную политику страны, которая в последнее время занимается только разорением бизнеса.