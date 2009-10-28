В ЕС объем кредитования за 9 мес. снизился на 0,3%
11:31, 28 октября 2009Финансы
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Еврозона. Объемы кредитования домохозяйств и компаний в еврозоне за период январь-сентябрь 2009 года снизились на 0,3%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.
Кризис оказался для ЕС более сложным, чем можно было ожидать. Снижение объемов кредитования в еврозоне состоялось впервые с 1991 года. А при этом стоимость кредитов упала значительно ниже, чем в докризисный период.
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