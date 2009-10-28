Активы НБУ в январе-сентябре увеличились на 9,2%

Активы Национального банка Украины (НБУ) в январе-сентябре 2009 г. увеличились на 9,2% и на 1 октября составили 382 млрд. 047 млн. грн.

Об этом НБУ сообщает в финансовом отчете, опубликованном в газете «Голос Украины» (№203 от 28 октября т.г.)

Средства и депозиты в иностранной валюте в течение января-сентября т.г. уменьшились на 15% - до 98 млрд. 075 млн. грн., ценные бумаги правительства увеличились в 4,5 раза - до 40 млрд. 920 млн. грн., основные средства и нематериальные активы увеличились на 8% - до 6 млрд. 018 млн. грн.

В течение января-сентября т.г. вложения в ценные бумаги нерезидентов уменьшились на 14% - до 108 млрд. 905 млн. грн., авуары в СПЗ с 66 млн. грн. (на 1 января 2009 года) – до 16 млрд. 675 млн. грн., монетарное золото увеличилось на 20,5% - до 4 млрд. 915 млн. грн., кредиты банкам и другим заемщикам увеличились на 33% – до 81 млрд. 046 млн. грн., взносы в счет квоты МВФ выросли на 7% - до 17 млрд. 412 млн. грн.

Внутренний государственный долг уменьшился на 38% и на 1 октября 2009 г. составил 6 млрд. 415 млн. грн.

Обязательства Нацбанка увеличились на 6,8% - до 277 млрд. 708 млн. грн., в том числе объем банкнот и монет в обращении уменьшился на 4,5% - до 160 млрд. 062 млн. грн., средства банков выросли на 16,8% - до 22 млрд. 082 млн. грн., средства госучреждений уменьшились на 36,7% - до 8 млрд. 244 млн. грн., полученные кредиты уменьшились на 28% - до 89 млн. грн., обязательства перед МВФ выросли на 58% - до 83 млрд. 329 млн. грн., обязательства по депозитным сертификатам НБУ выросли на 16,9% - до 3 млрд. 285 млн. грн., другие обязательства – на 16% - до 617 млн. грн. На 1 октября обязательства по перечислению прибыли в госбюджет у НБУ отсутствовали.

Собственный капитал НБУ вырос на 16% и на 1 октября 2009 г. составил 104 млрд. 339 млн. грн., при этом фонды и другие резервы банка увеличились на 36,9% – до 5 млрд. 284 млн. грн., резервы переоценки иностранной валюты, монетарного золота и банковских металлов выросли на 16% - до 94,955 млн. грн., резервы переоценки основных средств уменьшились на 0,025% - до 4,001 млрд. грн.

Уставный капитал Нацбанка составляет 100 млн. грн.