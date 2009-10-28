Самым большим стимулом для роста стран ЦВЕ станут реформы

Поскольку вливания капитала пока не будут иметь решающего влияния на экономики стран Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ), именно реформы, улучшающие условия для бизнеса, будут самым большим стимулом для их экономического роста.

Такое мнение высказал сопредседатель микроисследований ЦВЕ Юрай КОТЬЯН в аналитическом отчете Erste Group, который имеется в распоряжении УНИАН.

«Страны региона должны делать ставки не только на вливание капитала и динамику рынка труда, но и на рост эффективности, который обеспечит им более быстрые темпы экономического роста по сравнению с Западной Европой», - уверен Ю.КОТЬЯН.

Конечно, отмечают аналитики Erste Group, такой рост не будет одинаковым во всех странах ЦВЕ. Следующие месяцы должны прояснить ситуацию в Румынии, где произошел раскол правительственной коалиции.

В 2010 году выборы пройдут в Чехии, Венгрии, Словакии и Украине. Кто придет к власти, и какие реформы они проведут, это и будет определять потенциальную продуктивность указанных стран в следующие годы, подчеркивают аналитики.