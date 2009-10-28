Межбанк: К 12:00 торги по доллару на уровне 8,16/8,17 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,1630/8,2170 грн./долл., к 12:00 цены составили 8,1630/8,1760 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На российском валютном рынке курс доллар-рубль повысился и к 12:00 установился на уровне 29,2375 рубля за доллар (+0,0625).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4815/1,4817 долл./евро, а к 12:00 упали до 1,4785/1,4787 долл./евро.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 12,0975/12,1790 грн./евро, к 12:00 цены ушли вниз – 12,0655/12,0880 грн./евро.