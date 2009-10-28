Банк России установил курс доллара на 29 октября 29,17 руб.

Официальный курс доллара ЦБ РФ вырос с 29 октября на 15,65 копейки - до 29,1749 рубля, курс евро снижен на 1,17 копейки - до 43,2489 рубля, свидетельствуют данные Банка России, сообщает РИА Новости.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам, в среду выросла на 8 копеек - до 35,51 рубля с 35,43 рубля во вторник.

Рост курса доллара к рублю наблюдается на фоне укрепления американской валюты к европейской на Forex. Пара евро-доллар к середине среды торгуется на отметке 1,48 доллара за евро против более 1,50 доллара в предыдущие дни.