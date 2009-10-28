Украина получит четвертый транш МВФ в ноябре

Украина ожидает, что совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) примет решение о выделении Украине четвертого транша кредита в ранее установленные сроки – в середине ноября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам заявил исполняющий обязанности министра финансов Игорь УМАНСКИЙ.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день Украина и МВФ продолжают работу над пересмотром программы сотрудничества.

«С МВФ мы находимся на стадии отработки текста письма о намерениях под этот пересмотр (программы сотрудничества - УНИАН). На сегодняшний день есть предложения от МВФ, от Национального банка, безусловно, и мы (правительство – УНИАН) сформировали свои предложения, и сейчас передаем их в Вашингтон. По результатам этой работы мы выйдем на общий согласованный текст письма о намерениях и, как следствие, на уточнение программных мер. И если мы сделаем это достаточно быстро, я надеюсь, что в ближайшее время мы сможем вынести на заседание совета директоров МВФ вопрос по Украине (по предоставлению транша)», - сказал И.УМАНСКИЙ.

При этом он отметил, что ключевым несогласованным вопросом остается введение в действие закона о повышении социальных стандартов и вопрос государственного бюджета на следующий год.

«Это два наиболее серьезных и принципиальных вопроса», - сказал и.о. министра.

По его словам, на сегодняшний день, учитывая тенденции мирового рынка и внутреннего украинского, МВФ пересматривает свой прогноз по макроэкономическим показателям бюджета Украины на следующий год.

«И сейчас мы с ними заканчиваем дискуссию о пересмотре этих параметров», - сказал И.УМАНСКИЙ.

Он также сообщил, что невыполнение украинской стороной ряда других требований МВФ, изложенных в меморандуме, в частности повышение цен на газ для населения и предприятий ТКЭ, приватизация ОПЗ, обсуждалось в ходе пересмотра программы и найдет отражение в окончательном варианте откорректированного документа.

«Составляя этот документ (новый вариант меморандума), мы понимаем, что далеко не все вопросы в реальной жизни могут быть реализованы. С учетом того состояния реализации предварительных мер, которые у нас были в прошлых программах, мы формируем дополнительные меры с учетом тех, которые не были выполнены по взятым ранее обязательствам», - сказал И.УМАНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд планирует выделить Украине четвертый транш кредита stand-by в размере 2,5 млрд. SDR (более 3,7 млрд. долл.) 15 ноября 2009 года, после третьего пересмотра программы сотрудничества (Меморандума) Украины и МВФ.

Справка УНИАН. Международный валютный фонд в ноябре 2008 года одобрил для Украины двухгодичную программу на общую сумму 16,4 млрд. долл. и предоставил первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долл.

12 мая в Украину поступили 2,8 млрд. долл. второго транша кредита МВФ.

Часть второго транша в размере 1,5 млрд. долл. направлено непосредственно в Государственный бюджет Украины для финансирования внешних долговых обязательств правительства.

Третий транш составлял 3,3 млрд. дол. вместо запланированных 3,2 млрд. долл.