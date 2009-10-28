НБУ сообщил Кабмину о невозможности выделения 9,8 млрд. грн.

Национальный банк Украины (НБУ) проинформировал Кабинет министров Украины о невозможности выделения 9,8 млрд. грн. для подготовки Евро-2012, за счет превышения доходов над расходами НБУ.

Об этом УНИАН сообщил представитель НБУ, пожелавший остаться неназванным.

«Соответствующий документ направлен в Кабмин» - сказал он.

Кроме того, по его информации, ожидаемое Нацбанком по итогам 2009 года превышение доходов над расходами составляет 600-800 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, 21 августа Верховная Рада Украины преодолела вето Президента Украины на закон “О внесении изменений в закон "О Государственном бюджете Украины на 2009 год" и некоторые другие законы Украины”.

Законом устанавливается, что Национальный банк Украины в 2009 году вносит в Госбюджет превышение сметных доходов над своими сметными расходами в текущем году на общую сумму не менее 9,8 млрд. грн.

Указанные поступления предлагается направить на обеспечение надлежащего выполнения мероприятий по подготовке и проведению в Украине финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

4 сентября Президент возвратил в парламент со своими предложениями закон «О внесении изменений в закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» и некоторые другие законы Украины».

6 октября Верховная Рада приняла постановление, первым пунктом которого Президенту предложено обеспечить выполнение конституционной процедуры вступления в силу закона «О внесении изменений в Закон «О Госбюджете Украины на 2009 год» и некоторые другие законы Украины», безотлагательно обнародовав текст данного документа за подписью главы государства.

12 октября В.ЮЩЕНКО заявил, что не подпишет закон о внесении изменений в госбюджет на 2009 год и предложил парламенту, в соответствии с Конституцией, повторно рассмотреть закон вместе с поданными им предложениями.

15 октября газета «Голос Украины» опубликовала закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» и некоторые другие законы Украины» за подписью председателя ВР Владимира ЛИТВИНА, и таким образом закон вступил в силу.