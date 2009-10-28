Литвицкий: НБУ может пересмотреть ставки по кредитам

На следующей неделе Национальный банк Украины может пересмотреть процентные ставки по кредитам овернайт под обеспечение государственными ценными бумагами и по кредитам без обеспечения (бланковые).

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал руководитель группы советников главы НБУ Валерий ЛИТВИЦКИЙ сегодня во время пресс-конференции.

«Я думаю, что на следующей неделе мы получим показатели инфляции за октябрь, и будем иметь основания для того, чтобы определиться с судьбой процентных ставок. Многое зависит от того, какой инфляционный тренд будет в октябре», - отметил он.

В.ЛИТВИЦКИЙ напомнил, что ставки по кредитам без обеспечения на сегодня составляют 17%, ставки с обеспечением (бланковые) – 15,5%, инфляция в годовом измерении – 15%.

Он также напомнил, что, по подсчетам правительства и экспертов, прогноз инфляции по итогам этого года на уровне 9%, на следующий год – на уровне 9-10%.

Таким образом, по словам В.ЛИТВИЦКОГО, есть необходимость привести ставки в соответствие с уровнем инфляции. «Данный вопрос (об уменьшении процентных ставок по кредитам – УНИАН) окончательно не решен… Я поддерживаю идею, которую высказал глава Национального банка о необходимости приведения процентных ставок в соответствие текущему уровню инфляции», - сказал В.ЛИТВИЦКИЙ.

Как сообщал УНИАН, с 12 августа 2009 г. Национальный банк Украины уменьшил ставку по кредитам овернайт под обеспечение государственными ценными бумагами на 0,5 п.п. – до 15,5%, и по кредитам без обеспечения (бланковые) на 1 п.п. – до 17%.