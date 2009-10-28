Аделаджа обвиняется в причастности к еще одной финансовой афере

Пастору "Посольства Божьего" Сандею АДЕЛАДЖЕ на днях выдвинуто обвинение в причастности к еще одной финансовой афере со средствами граждан - при участии ЧП "Грант".

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в Киеве.

"На днях ему выдвинуто еще одно обвинение в мошенничестве, по "Гранту", - отметили в милиции.

При этом в Главке заметили, что С.АДЕЛАДЖЕ "меру пресечения пока не меняли. Он на подписке о невыезде, с ним проводят все следственные действия".

Как сообщал УНИАН, 14 октября министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заявил, что в рамках расследования уголовного дела, связанного с деятельностью компании «Кингз Кепитал», «мы выходим на организованную преступную группировку во главе с пока еще неустановленным лицом, хотя есть подозрения, что это религиозный деятель».

Как отметил Ю.ЛУЦЕНКО, по данным следствия, с октября 2006 по май 2008 года С.АДЕЛАДЖА по предварительному сговору с гражданкой Ириной ДАНИЛЬЧЕНКО, которая является владелицей фирмы, с целью завладения средствами граждан на своих религиозных мероприятиях призывал прихожан вкладывать деньги в бизнес этого человека. По словам министра, это подтверждается и заявлениями отдельных граждан, и свидетельствами самой ДАНИЛЬЧЕНКО, которая отмечала, что часть средств она передавала пастору. Ю.ЛУЦЕНКО уточнил, что на данный момент речь идет о завладении около 1,5 млн. грн.

Главное следственное управление МВД Украины в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в отношении руководства компании “Кингз Кепитал”, выдвинуло обвинение пастору церкви “Посольство Божье” С.АДЕЛАДЖЕ с избранием ему меры пресечения в виде подписки о невыезде.

Гражданин Нигерии С.АДЕЛАДЖА, который официально проживает в Украине, обвиняется в организации завладения средствами граждан путем мошенничества, осуществленного в особо крупных размерах.

В целом, по данным милиции, выявлено около 6 тыс. договоров «Кингз Кепитал» с вкладчиками. Минимальная сумма вклада составляет 2,5 тыс. грн., самый большой вклад - 555 тыс. грн. В договорах, которые попали в милицию, фигурировали цифры от 30 до 70 тыс. грн.

Столичная милиция 24 ноября 2008 г. задержала руководителя ООО «Кингз Кепитал» Александра БАНДУРЧЕНКО. В конце августа 2009 года суд в Киеве освободил А.БАНДУРЧЕНКО из-под стражи под подписку о невыезде.

Хозяйственный суд Киева 21 августа 2009 года признал банкротом ООО «Кингз Кепитал» и открыл ликвидационную процедуру.