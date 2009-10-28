Межбанк: доллар подешевел

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 8,1630/8,2170 грн./долл., к 12:00 цены поднялись до 8,1630/8,1760 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни понизились – 8,1520/8,1745 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 15:30 Национальный банк Украины вышел на рынок с продажей на аукционе по валютной паре доллар-гривня с ценой отсечения 8,1 грн./долл.

К закрытию торгов на рублевом рынке цены достигли уровня 0,2787/0,2795 грн./рубль. В России курс доллар-рубль вырос и составил 29,2875 рублей за доллар (+0,1125).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4760/1,4840 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 12,0975/12,1790 грн./евро, к 12:00 цены ушли вниз – 12,0655/12,0880 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне установились на уровне 12,0430/12,0790 грн./евро.