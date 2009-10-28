Молдова подписала с МВФ меморандум о предоставлении кредита

Молдова подписала с Международным валютным фондом (МВФ) меморандум, который предусматривает выделение кредита на финансирование национальной экономики в период 2009-2012 гг. в размере 590 млн. долл.

Как сообщает РИА «Новости», премьер-министр Молдовы Владимир ФИЛАТ заявил сегодня на пресс-конференции, что "правительство Молдовы обязали проводить структурные реформы, улучшить предпринимательскую среду", в частности повысить акцизы на горюче-смазочные материалы, автомобили класса "люкс", табачные изделия и табак.

В.ФИЛАТ отметил, что социальные требования МВФ, несмотря на спекуляции вокруг переговоров, не были жесткими. "Не будет в оговоренный период времени снижения зарплат для бюджетных служащих, не будет увеличения сумм подоходного налога, а также не будет повышен пенсионный ценз", - пояснил он.

По его словам, одним из условий МВФ для выделения кредита было названо реформирование с 2010 г. пенсионной системы. Реформа предусматривает постепенную отмену привилегий для государственных служащих высокого ранга – по срокам выхода на пенсию, по объемам выплачиваемых пенсий. "Мы постараемся, чтобы пенсии в Молдове зависели от стажа и качества работы", - подчеркнул В.ФИЛАТ.

Объясняя острую необходимость получения государством помощи от МВФ и других доноров, премьер-министр Молдовы сказал, что ВВП страны в первом полугодии снизился на 7,8%, при этом дефицит бюджета составил 560 млн. долл. "С помощью полученных средств мы надеемся до конца года снизить дефицит бюджета", - сказал он.

В.ФИЛАТ рассчитывает, что спад в реальном секторе экономики Молдовы может быть приостановлен уже в первом полугодии 2010 года.