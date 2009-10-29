Денисова: Правительство обратится в КС

Правительство обратится в Конституционный Суд Украины в случае подписания Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО закона о повышении социальных стандартов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила министр труда и социальной политики Людмила ДЕНИСОВА, комментируя соответствующее заявление В.ЮЩЕНКО.

«Мы будем обращаться в Конституционный Суд», - сказала Л.ДЕНИСОВА.

Министр подчеркнула, что экономические возможности в условиях кризиса не позволяют существенно повышать социальные стандарты.

В то же время министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН отказался комментировать заявление Президента Украины о том, что он не намерен ветировать закон о повышении соцстандартов.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 20 октября приняла закон «Об установлении прожиточного минимума и минимальной зарплаты в 2010 году».

Законом устанавливается прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в размере с 1 ноября 2009 года – 701 грн., с 1 января 2010 года – 825 грн., с 1 апреля – 839 грн., с 1 июля – 843 грн., с 1 октября – 861 грн., с 1 декабря – 875 грн.

Кроме того, законом установлена минимальная заработная плата с 1 ноября 2009 года – 744 грн., с 1 января 2010 года – 869 грн., с 1 апреля – 884 грн., с 1 июля – 888 грн., с 1 октября – 907 грн., с 1 декабря – 922 грн.

В 2009 году в Украине Кабинет министров Украины установил минимальный уровень заработной платы с 1 января в размере 605 грн., с 1 апреля – 625 грн., с 1 июля – 630 грн., с 1 октября – 650 грн., с 1 декабря 2009 года – 669 грн.

25 октября было обнародовано заявление Международного валютного фонда, в котором МВФ выразил надежду, что упомянутый закон будет ветирован Президентом Украины.

Неповышение минимальных стандартов, в соответствии с Меморандумом о сотрудничестве Украины с МВФ, является одним из условий продолжения сотрудничества и выделения Украине в середине ноября четвертого – последнего – транша кредита стенд-бай в размере 2,5 млрд. SDR (свыше 3,7 млрд. долл.).

Вчера, 28 октября, Президент заявил, что не будет ветировать закон «Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы».