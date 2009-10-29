Результаты целевого аукциона НБУ 28 октября

Національний банк України 28 жовтня 2009 року провів цільовий валютний аукціон для задоволення потреб клієнтів банків – фізичних осіб - резидентів, а також фізичних осіб - резидентів - суб`єктів підприємницької діяльності (малий бізнес), що обумовлені необхідністю погашення заборгованості за кредитами, отриманими в іноземній валюті.

Всього на цільовому валютному аукціоні було продано – 22 069 тис. доларів США наступним 62 банкам: "СБЕРБАНК РОСІЇ" , АБ "ДІАМАНТ" у м.Києві, АБ "КИЇВСЬКА РУСЬ" у м. КИЄВІ, АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" у м.Києв, АБ "ПОЛТАВА-БАНК" м.Полтава, АКБ "ЗОЛОТІ ВОРОТА" М. ХАРКІВ, АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК", АКБ "МЕРКУРІЙ" ХАРКІВ, АКБ "УКРСОЦБАНК" У м.КИЄВІ , АКБ "ФОРУМ", м.Київ, АКІБ "УКРСИББАНК", Акціонерний банк "ПІВДЕННИЙ", м. Одеса, АТ "АРТЕМ-БАНК", АТ "Банк "Фінанси та Кредит", АТ "Банк"ТАВРИКА", АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", АТ "МетаБанк", АТ "ОТП Банк", АТ "РЕГІОН-БАНК", АТ "СВЕДБАНК" (публічне), АТ "Укрексімбанк", БАНК НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ , ВАТ "АБ "БІЗНЕС СТАНДАРТ", м.Київ, ВАТ "БАНК БОГУСЛАВ", М.КИЇВ, ВАТ "БАНК КІПРУ", ВАТ "БМ БАНК", М.КИЇВ, ВАТ "БТА Банк", ВАТ "КБ "ЕКСПОБАНК", ВАТ "КРЕДИТПРОМБАНК" У м.КИЄВІ, ВАТ "КРЕДОБАНК", м.Львів, ВАТ "МТБ", м.Іллічівськ , ВАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ", ВАТ "ПЛЮС БАНК", ВАТ "УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК"Київ, ВАТ "ХК БАНК", ВАТ БАНК "БІГ ЕНЕРГІЯ" У м.КИЄВІ, ВАТ ВТБ БАНК в м.Києві, ВАТ ВТБ БАНК в м.Києв, ВАТ КБ "НАДРА", м.Київ, ВАТ КБ "ХРЕЩАТИК" У м.КИЄВІ, ВАТ РЕАЛ БАНК м.Харків, ВАТ СЕЛЯНСЬКИЙ КБ "ДНІСТЕР", М.ЛЬВІВ, ВАТ УніКредит Банк, ВАТ"КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ДАНІЕЛЬ", ВАТ"КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "АКТИВ-БАНК" м.КИЇВ, ЗАТ "ДОНГОРБАНК", м.ДОНЕЦЬК, ПАТ "А-БАНК", ПАТ "АЛЬФА-БАНК", ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО", ПАТ "ІHДЕКС-БАHК", ПАТ "КБ "ІНВЕСТБАНК", ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК", ПАТ "МЕГАБАНК" В М.ХАРКІВ, ПАТ "ПУМБ", ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", ПАТ "ФОЛЬКСБАНК", ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК", ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" , ПАТ ПРОМІНВЕСТБАНК, ПОЛІКОМБАНК, ПуАТ "СЕБ Банк", ТОВ "ФОРТУНА-БАНК" У М.КИЄВІ.

Середньозважений курс продажу валюти становив 8.1505 грн. за 1 долар США.