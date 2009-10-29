НБУ, возможно, тестирует стратегию выхода из аукционов

Национальный банк Украины, возможно, тестирует стратегию выхода из инструмента целевых аукционов, намереваясь сэкономить свои международные резервы.

Такое мнение высказал в комментарии УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

Он отметил, что Нацбанк в среду, 28 октября, провел целевой аукцион для заемщиков-физлиц, применив новый подход. В отличие от предыдущей практики, когда обменный курс был фиксирован для всех заявителей, на этот раз аукцион действительно проводился в формате аукциона, считает экономист. Он подчеркнул, что банки-заявители в среду могли купить доллары по тому курсу, который они указали в заявках, но не ниже курса отсечения на уровне 8,10 грн./долл.

По мнению экономиста, вчерашний курс сделал аукцион практически неинтересным: курс отсечения 8,10 грн./долл. отличался от курса продажи на наличном рынке всего лишь на 0,1 грн. Это самое низкое отклонение от обменных курсов на наличном рынке с 26 июня 2009 года, когда спрос на валютном аукционе составил лишь 2,1 млн. долларов, сообщил А.БЛИНОВ.

Как сообщал УНИАН, с 27 февраля 2009 г. Нацбанк Украины начал проводить целевые валютные аукционы для удовлетворения потребностей заемщиков – физических лиц с целью погашения ими задолженности по кредитам, взятым в валюте.

Банки должны обеспечить продажу клиентам иностранной валюты, купленной на валютном аукционе Национального банка Украины, по курсу, который не может превышать курс аукциона плюс 0,2% от суммы покупки на уплату пенсионного сбора.

Операции по погашению задолженности клиентов по кредитам через текущие счета, открытие текущих счетов клиентам и проведение расчетных операций для обеспечения процедуры погашения задолженности клиентов по кредитным договорам за счет иностранной валюты, купленной на валютном аукционе, осуществляются исключительно на бесплатной основе.

Позже Нацбанк начал продавать валюту и физическим лицам – резидентам – субъектам предпринимательской деятельности.