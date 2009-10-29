МВФ выделит кредит Исландии

МВФ ободрил в среду транш на $167,5 млн для Исландии в рамках кредита на восстановление экономики страны.

Условия предоставления кредита включали выполнения обязательств по компенсации потерь зарубежным вкладчикам обанкротившихся исландских банков, передает BBC.

Как сообщал УНИАН, Россия отказала Исландии в выделении кредита в размере 500 млн. долл. В пресс-службе Министерства финансов Российской Федерации заявляли: «По итогам рассмотрения просьбы правительства Исландии об оказании Россией Исландии финансовой поддержки в размере до 500 млн. долл. правительством Российской Федерации было принято решение воздержаться от предоставления запрашиваемых средств».

Отмечается, что указанное решение продиктовано необходимостью сдерживания роста государственных расходов в условиях дефицитного бюджета.

Напомним, 5 октября министр финансов России Алексей КУДРИН заявил, что Россия не предоставит Украине запрашиваемый ею кредит на 5 млрд. долл., а также не даст Беларуси последний транш в 500 млн. долл. из кредита в 2 млрд. долл., но будет продвигать интересы этих стран по международной линии - по получению займов от МВФ и антикризисного фонда ЕврАзЭС.