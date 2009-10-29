Источник: Рост ВВП в 3 кв. ко 2-му составил 3,7%

По расчетам Национального банка Украины, рост валового внутреннего продукта (ВВП) в третьем квартале т.г., по сравнению со вторым кварталом, составил 3,7%, по итогам 9 месяцев т.г. (январь-сентябрь) падение ВВП составило 15,2%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил источник в НБУ, пожелавший остаться не названным.

Он также отметил, что, учитывая ситуацию на внутреннем и внешнем рынке, можно ожидать, что падение ВВП в текущем году не превысит 14%.

«Я думаю, что вполне реально можно ожидать падения на уровне 13-14%», - отметил источник.

Как сообщал УНИАН, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ухудшил прогноз падения валового внутреннего продукта Украины (ВВП) в 2009 году с 10% (майский прогноз) до 14%.

Согласно пресс-релизу ЕБРР, прогнозы будут обнародованы в ноябре в Докладе о процессе перехода за 2009 год.

Кроме того, ЕБРР улучшил динамику роста ВВП Украины в 2010 году с 0% до 3%.

Напомним, что 15 октября Всемирный банк обнародовал свой прогноз макропоказателей Украины. Так, ВБ по итогам 2009 года прогнозирует в текущем году падение ВВП Украины на уровне 15%, инфляцию - 13,8%. В 2010 году ВБ ожидает рост ВВП страны на уровне 2,5%, инфляцию – 10,6%.

Госбюджет-2009 рассчитан, исходя из таких прогнозных макропоказателей на текущий год: рост ВВП – 0,4%, номинальный ВВП – 1,062 трлн. грн., инфляция – 9,5%, индекс цен производителей – 12%.

По данным Госкомстата, падение ВВП Украины в первом квартале текущего года против аналогичного периода 2008 года составило 20,3%, во II квартале -17,8%.