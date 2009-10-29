Межбанк к 12.00: доллар продолжил падение

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,1485/8,1790 грн./долл., к 12:00 цены снизились – 8,1470/8,1635 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Торги по российскому рублю стартовали котировками 0,2782/0,2795 грн./рубль, к 12:00 спрэд сузился - 0,2784/0,2792 грн./рубль.

На российском валютном рынке курс доллар-рубль понизился и к 12:00 установился на уровне 29,2399 рубля за доллар (-0,0476).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4738/1,4740 долл./евро, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 12,0070/12,0540 грн./евро, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 12,0110/12,0330 грн./евро.