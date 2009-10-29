Финпроблемы с госбюджетом в ноябре-декабре возрастут

Проблемы с финансированием государственного бюджета в ноябре-декабре 2009 года возрастут, что может повлечь усиление давления на НБУ с целью финансирования дефицита, использование средств государственных предприятий, а также повышение налогового давления на другие предприятия.

Такое мнение высказал в комментарии УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

Он напомнил, что Международный валютный фонд указал на президентское вето на закон о повышении социальных стандартов как на ключевое условие дальнейшего продвижения в программе сотрудничества с Украиной. “Виктор ЮЩЕНКО имеет определенную заинтересованность воздержаться от ветирования данного закона, поскольку такой шаг соответствует его общей стратегии по ограничению правительства в средствах”, - полагает экономист.

К тому же, по словам А.БЛИНОВА, Президент продолжает блокировать попытки правительства по привлечению гарантированных займов для госпредприятий, которые также могли быть использованы на финансирование бюджетного дефицита. При этом НБУ все еще не намерен выполнять так называемый закон о Евро-2012, обязывающий его перечислить в бюджет 9,8 млрд. грн.

Экономист высказал предположение, что выделение Украине четвертого транша МВФ будет отложено на 2010 год.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 20 октября приняла Закон «Об установлении прожиточного минимума и минимальной зарплаты в 2010 году».

Законом устанавливается прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в размере: с 1 ноября 2009 года – 701 грн., с 1 января 2010 года – 825 грн., с 1 апреля – 839 грн., с 1 июля – 843 грн., с 1 октября – 861 грн., с 1 декабря – 875 грн.

Кроме того, законом установлена минимальная заработная плата: с 1 ноября 2009 года – 744 грн., с 1 января 2010 года – 869 грн., с 1 апреля – 884 грн., с 1 июля – 888 грн., с 1 октября – 907 грн., с 1 декабря – 922 грн.

В 2009 году в Украине Кабинет министров Украины установил минимальный уровень заработной платы: с 1 января в размере 605 грн., с 1 апреля – 625 грн., с 1 июля – 630 грн., с 1 октября – 650 грн., с 1 декабря 2009 года – 669 грн.

25 октября было обнародовано заявление Международного валютного фонда, в котором МВФ выразил надежду, что упомянутый закон будет ветирован Президентом Украины.

Неповышение минимальных стандартов, в соответствии с Меморандумом о сотрудничестве Украины с МВФ, является одним из условий продолжения сотрудничества и выделения Украине в середине ноября четвертого – последнего – транша кредита "стенд-бай" в размере 2,5 млрд. SDR (свыше 3,7 млрд. долл.).

Вчера, 28 октября, Президент заявил, что не будет ветировать Закон «Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы».