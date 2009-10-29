Ющенко остановил действие распоряжения правительства

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО остановил действие распоряжения Кабинета министров Украины «Вопросы Общего реестра налоговых накладных».

Текст соответствующего указа размещен на сайте главы государства

Правительство своим решением от 23 сентября 2009 года ввело регистрацию налоговых накладных налогоплательщиков - продавцов товаров (работ, услуг) в Общем реестре налоговых накладных и уполномочило Государственную налоговую администрацию Украины установить порядок ведения этого Реестра.

Кабинет министров Украины также установил, что налоговая накладная предоставляется покупателю товаров (работ, услуг) после внесения сведений о ней в Реестр.

В случае нарушения продавцом установленного порядка регистрации налоговых накладных Государственная налоговая администрация Украины имеет право проводить проверку достоверности указанных налогоплательщиком сумм налоговых обязательств с целью установления права покупателя на включение сумм налога на добавленную стоимость в налоговый кредит. Поступление в орган государственной налоговой службы информации о выявлении разногласий в данных налоговой накладной и Реестра является основанием для проведения внеплановой выездной проверки продавца и покупателя, а несоответствие данных, указанных в налоговой накладной, данным Реестра не освобождает продавца от обязанности включения суммы налога на добавленную стоимость, указанной в налоговой накладной, в сумму налоговых обязательств за соответствующий отчетный период, при этом покупатель теряет право на налоговый кредит в соответствии с налоговой накладной, если сумма налога на добавленную стоимость согласно накладной не отображена продавцом в налоговой декларации или продавец не провел в полном объеме расчеты с бюджетом по такой декларации.

По убеждению В.ЮЩЕНКО, это распоряжение Кабинета министров Украины не отвечает Конституции Украины, в соответствии с которой каждый обязан платить налоги и сборы в порядке и размерах, установленных законом; система налогообложения, налоги и сборы устанавливаются исключительно законами Украины, принятие законов принадлежит к полномочиям парламента - Верховной Раде Украины как единственному законодательному органу в Украине.

Президент констатирует, что таким образом, решив подзаконным актом вопросы, отнесенные Конституцией Украины к сфере законодательному регулированию, Кабинет министров Украины действовал с превышением полномочий и способом, что не предусмотренным Конституцией и законами Украины, а следовательно, нарушил ряд норм Конституции Украины.

Одновременно В.ЮЩЕНКО обратился в Конституционный Суд Украины с представлением о соответствии Конституции Украины (конституционности) распоряжения Кабинета министров Украины от 23 сентября 2009 года № 1178-р «Вопросы Общего реестра налоговых накладных».