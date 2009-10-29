Кучма: сокрытие экономических показателей - это коррупция

Бывший Президент Украины Леонид КУЧМА называет разновидностью коррупции сокрытие от общественности основных финансово-экономических показателей. Об этом Л.КУЧМА сказал в интервью еженедельнику WeeklyUA.

“От нас сейчас скрывают основные финансово-экономические показатели, и я называю это разновидностью коррупции. Нам не сообщают, например, о динамике реальных доходов населения. Что скрывать?! Ничего не говорят о состоянии корреспондентского счета казначейства, мы не знаем: а вдруг страна уже банкрот. Иногда мне кажется, что мы в заколдованном круге”, - сказал бывший глава государства.

По его убеждению, “в рамках демократии вообще тяжело бороться с коррупцией. А в рамках нашей детской демократии — сложнее на порядок. Сколько громких разоблачений мы слышали за последние годы! Все они остаются без надлежащих последствий”.